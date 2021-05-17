Aslan dağılıyor

Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da hareketli günler yaşanacak.

Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklama yapan ve 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon planları içinde olmayacağını açıkladı.

Terim, "Her seçim döneminde önce olduğu gibi üzerime düşen ve kendime yakışanı yapacağım, kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2 senemizi doldurduk. Sözümüzü yerine getirdik. Gereken neyse yapacağız. Bizim bir sözümüz var" dedi. Bu sözler ayrılık yaşanacağının habercisi olurken, yeni sezon öncesi 9 futbolcuyla da yollar ayrılacak.



GİDECEKLER BELLİ

Yönetimin kaleci Fatih, Ömer Bayram, Saracchi, Donk, Martin Linnes, Feghouli, Falcao, Onyekuru ve Luyindama ile vedalaşacağı belirtildi. Ayrılığın önümüzdeki hafta yaşanacağı belirtildi.



G.SARAY'IN DEVLER LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

SEZONU ikinci sırada bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan İstanbul ekibinin önünde seçenekler bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United kazanırsa üçüncü ön eleme turundan Devler Ligi'ne katılacak. Villarreal kazanırsa 3 tur geçmesi gerekecek. Aslan'ın muhtemel rakipleri Benfica, Shakhtar, PSG, Celtic gibi takımlar olacak. Diğer ihtimaller ise Sparta Prag veya Jablonec, PSV veya AZ Alkmaar, Rapid Wien, Linz veya Sturm Graz, Midtjylland, Brondby veya Kopenhag, Monaco veya Lyon, Spartak veya Lokomotiv, Brugge, Genk, Anderlecht veya Antwerp olacak.