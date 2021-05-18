Rota Okan Buruk

Süper Lig'de şampiyonluğu son hafta 1 gol averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Bu ayın sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Fatih Terim'in futbolcularla helalleşip yola devam etmeyeceğinin sinyalini vermesi üzerine Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Galatasaray forması giyen, son olarak da Başakşehir'i çalıştıran genç teknik adam Okan Buruk ile görüşmelere başladı. Daha önce yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklayan başkan Mustafa Cengiz'in de kararını değiştirdiği ve Okan Buruk ile pazarlık yaptığı iddia edildi.



YEDİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

48 yaşındaki teknik adam Okan Buruk, Başakşehir'in dışında Elazığspor, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar ve Ç.Rizespor'u çalıştırdı.



12 FUTBOLCU BOŞA ÇIKTI

G.SARAY'DA 5'i kiralık 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Sarı-kırmızılılar sezon devam ederken yalnızca kaleci Muslera'yla sözleşme yenilerken, Saracchi, Etebo, Halil, Onyekuru ve Gedson Fernandes'in kiralık anlaşmaları bitti. Arda Turan, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Donk, Linnes, Emre Taşderı mir, Ömer'in ise sözleşmeleri sona erdi.