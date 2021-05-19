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Galatasaray Paulinho’nun pesine düstü

Sarı-kırmızılılar Çin ekibi, Guangzhou Evergrande oynayan yıldızı istiyor.

Galatasaray Paulinho’nun pesine düstü

19.5.2021

Galatasaray'da kongre tartışmaları sürerken, yeniden aday olması beklenen başkan Mustafa Cengiz'in de transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yönetim, Guangzhou Evergrande forması giyen, ancak kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho, antrenmanlarını Brezilya'da sürdürürken sözleşmesinin feshi için de görüşmelerde bulunuyor. 2015'te 14 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.

LİSTEDE İKİ OYUNCU DAHA VAR
Transfer çalışmalarını sürdüren sarıkırmızılıların, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile Eskişehirspor ile yollarını ayıran genç futbolcu Mehmet Özcan ile de sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu arada Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in takımla vedalaşmasının ardından tecrübeli kaleci Muslera'nın da yollarını ayıracağı öğrenildi. İstanbul temsilcisinde 7 oyuncunun da sözleşmesi bitiyor.

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