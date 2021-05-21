Abdülkadir ve Halil umut dolu

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen milli futbolcular Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür, turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandıklarını söyledi. A Milli Takım aday kadrosunda yer aldığı için gururlu olduğunu aktaran G.Saray'ın yıldızı Halil Dervişoğlu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah bu yolda uzun yıllar devam edeceğiz. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, EURO 2020'deki hedefleri hakkında, "Herkes gelecek biz de elimizden geleni yapacağız, bir eleme olacak. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabiliriz. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter." ifadelerini kullandı.