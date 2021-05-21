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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz konuşacak

konuşacak

Mustafa Cengiz konuşacak

21.5.2021

G.SARAY'DA Başkan Mustafa Cengiz, bugün basının karşısına geçecek. Cengiz bugün 14.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Bu arada yeni başkanını arayan Galatasaray'da gözler haziran ayına çevrildi.
Seçime girmeye hazırlanan Abdurrahim Albayrak'ın listesinde maddi gücüyle bilinen en az iki isim olacağı bildirildi.

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