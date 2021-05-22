Cengiz’den Terim’e olay sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün iki saati geçen bir basın toplantısı düzenledi ve bomba açıklamalarda bulundu. Yönetimden aday çıkarsa onu destekleyeceğini belirten ve aday olmayı düşünmediğini ifade ederken Cengiz aday çıkmazsa ise yeniden başkan adayı olabileceğinin sinyallerini verdi. G.Saray Başkanı, Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini belirterek tecrübeli teknik adam ile ilgili olay sözler sarf etti. "Fatih hocamız konuşurken beni buz etti. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Beni işaret etti, bunu anlamamak için aptal olmalıyım." diyen Cengiz'in "O anda, hemen o anda Fatih Terim istifa etmeliydi, ona istifa etmek yakışırdı. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam, seni tebrik ediyorum. Eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere evime gelmedin ziyarete" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

"ÖZÜR DİLERSE GÖRÜŞÜRÜZ"

Cengiz, Terim ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız, gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor. Bıraktı başkanlığı, onursal başkan gibi konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere 'Siz de dikkat edin, kendinize gelin. Cebinizde para varsa' gibi bir şey dedi. İmkanlarınız varsa gelin dedi. Şimdi, sadece bana ayar çekmiyor onursal başkanımız. Ey adaylar! Siz Fatih'e yetki vermek mi istersiniz yoksa bu kefaletlerin kalkmasını mı, üstüne almasını mı? Başkan adayları açıklama yaptı. 'Terim'in yanındayız' dediler. Ben değilim. Ben olduğum sürece onunla sözleşme yapmam. Çünkü ben onun düşmanı imişim. Bir şartla olur, çıkar özür diler, beni ikna eder. Ancak öyle..."

TOPLANTIDAN SATIR BAŞLARI

"FATİH Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz."

BENİM tek bir hakaretimi göremezsiniz. Her konuşmamda, önce teşekkür ettim."

"BENİ savunan bir tane doğru dürüst troll hesap yok. Benim yok! Bazen içimden 'Keşke yapsaydık' diyorum. Çok kolay ama yapmam, yapamam. Yapsam, bugüne kadar belli olurdu zaten."

"İBRA edilmememiz beni üzmedi, bu siyasetti çünkü. Beni sevmeyenler iyi hazırlanmıştı, biz hazırlanmadık."

"BAŞKAN olacaklara şimdiden söylüyorum. Ceplerini hazırlasınlar. Yazlığım vardı onu da sattık hanım da bana kızıyor. Evlenme programından mı evlendik dedim."

SIRA GELDİ KAAN'A

Yeni sezon öncesi elini çabuk tutan ve Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağlayan Galatasaray, defansını daha da sağlamlaştırmak için yerli bir takviye daha yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda rotasını İtalya'ya çevirirken İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo formasını terleten 26 yaşındaki 1,85'lik milli futbolcu Kaan Ayhan için devreye girdiği kaydedildi. Her transfer döneminde ismi gündeme gelen Kaan'ın bu kez Galatasaray'a yakın olduğu konuşuluyor.

2022'DE SONA ERECEK

Sassuolo öncesi Almanya'da Schalke 04 ve Fortuna Düsseldorf formalarını giyen Kaan'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında sona erecek. Özellikle Milli Takım'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve şu ana dek 35 kez Milli Takım forması giyen oyuncunun

kariyerinde toplam 24 kez gol sevinci yaşadı. Yönetimin Luyindama ve Marcao'nun durumunu da mercek altına alacağı ve bu bölgeye bir de yabancı stoper takviyesi gerçekleştirebileceği öne sürüldü. Bilindiği üzere İngiltere'den Fabian Balbuena'nın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilmişti. İstanbul ekibinin düşündüğü Paraguaylı oyuncunun Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi sona erecek.

TEİXEİRA DA GÜNDEMDE

BELHANDA'NIN ayrılmasından sonra yeni bir 10 numara arayan Galatasaray'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı... Alex Teixeira'nın menajeri Junior Mendonza'nın, Türk ekibiyle anlaştığı, ancak Türkiye'ye gidemediği için resmi görüşmeleri sonlandıramadığı iddia edildi. Radio Bandairentes'te yer verilen iddiaya göre Mendonza, yaklaşık 1 ay önce zoom üzerinden yaptığı görüşmede Galatasaray'la Alex Teixeira için anlaşmaya vardı. Alex'in Çin'de oldukça yüksek bir para rakam kazandığı bu yüzden Ocak ayında Suudi Arabistan'tan iki yılda 13 milyon Euro'yu bulacak bir teklifi kabul etmek yerine Avrupa'da oynamayı seçti.