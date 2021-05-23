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Haberler Galatasaray Fatih Terim’den Cengiz’e yanıt

’den Cengiz’e yanıt

Fatih Terim’den Cengiz’e yanıt

23.5.2021

GALATASARAY ile sözleşmesi ay sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in kendisi hakkındaki sözlerine Twitter'dan bir A4 kağıda yazılmış el yazısıyla cevap verdi. Terim, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" dedi.
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