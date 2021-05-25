G.Saray durmuyor

Sarı-kırmızılılar savunmaya bir takviye daha yapmak için harekete geçerken Alman oyuncu Schlotterbeck listede

Marcao'nun sözleşmesini yenileyen, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ile de anlaşma sağlayan G.Saray, bir stoper daha transfer etmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların Alman savunmacı Keven Schlotterbeck'e kanca attığı öğrenildi. 24 yaşındaki Alman stoper Keven Schlotterbeck, Almanya'da çeşitli takımların alt yaş kategorilerinde de forma giydi. Ardından 2017/2018 yazında bedelsiz olarak SC Freiburg 2'nin yolunu tutan Alman stoper, 2018/2019'da ise A Takım'a transfer oldu. 24 yaşındaki savunmacı, 2019/2020 sezonunu da kiralık olarak Union Berlin'de geçirdi. Sarı-kırmızılıların bu transferle birlikte Luyindama'nın geleceğini masaya yatıracağı öğrenildi. Aslan daha sonra hücum hattı için girişimlerine başlayacak. Mostafa Mohamed'in takımda kalması beklenirken Radamel Falcao'nun durumu ise netlik kazanmadı.