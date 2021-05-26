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Haberler Galatasaray G.Saray’da Feghouli bilmecesi

G.Saray’da Feghouli bilmecesi

Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Cezayirli oyuncunun geleceği netlik kazanmadı

G.Saray’da Feghouli bilmecesi

26.5.2021

Galatasaray'da başkanlık seçimi ve teknik direktör konusu sarı-kırmızılıların gündeminin ilk sıralarında yer alırken takımdaki futbolcuların durumu da merak konusu oldu. Özellikle formsuz bir sezon geçiren Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin geleceği tartışma konusu olurken yıldız futbolcunun gelen tekliflere karşı kulaklarını kapattığı ve takımda kalmak istediği öne sürüldü.

"SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAYACAĞIM"
Feghouli'nin " Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmem var. Elbetteki kalacağım ve sözleşmemi tamamlayacağım. Transferle ilgili dedikoduları engelleyemem; ama kesin olarak söyleyeceğim şey, Galatasaray'da devam edecek olmam" dediği bildirildi. Öte yandan yönetici Maruf Güneş, başkan Mutafa Cengiz teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayı düşünmediğini açıklayınca görevinden istifa etti. Öztürk de aday oldu

Eski bakan ve milletvekili İbrahim Öztürk, Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. İbrahim Öztürk, Mecidiyeköy'de bulunan ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Bugün başkan adaylığımızı resmen açıklıyoruz. Çıktığımız yolda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Uzun yıllar siyasetin içinde yaşadık. 3 dönem İstanbul'dan milletvekili oldum, devlet ve ulaştırma bakanlıkları yaptım. İşi o tarafını uzun yıllar tecrübe etme imkanım oldu" dedi.

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