Galatasaray’da Bale bombası

Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde çok büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Gareth Bale için söz aldığı iddia edildi. Tottenham'daki kiralık sözleşmesi dolan ve Real Madrid'de de son sezonunu geçirecek olan 31 yaşındaki futbolcunun, İspanyol ekibinde kadroda düşünülmediği öğrenildi. Yıllık 15 milyon Euro maaşı olan Bale'ın ücretinde Perez'in yardımcı olacağı ve kiralama bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

KİRALIK FORMÜ UYGULAYACAKLAR

Ancak Perez'in, Bale'ın ikna edilmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Dünyanın en fazla kazanan oyuncularından birisi olan yıldız futbolcu için Tottenham'ın bedava kiraladığı fakat maaşının 8 milyon Euro'luk kısmını ödediği aktarıldı. G.Saray yönetimin de buna benzer bir formülü uygulaması bekleniyor. Bu arada yönetimin, prensipte anlaştığı Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile anlaşması biten Aytaç Kara ile de önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacağı açıklandı.