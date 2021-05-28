G.Saray’da Kouyate sesleri

SÜPER Lig'de genel kurula hazırlanan Galatasaray, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde Marcao ile sözleşme uzatan, Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yla anlaşan Cim-Bom'un esas rotası İngiltere. Premier Lig ekibi C.Palace'de forma giyen Senegalli stoper Cheikhou Kouyate ile ilgili yönetim çalışma başlattı.

Daha önceki dönemlerde birçok kez Aslan'ın gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcu mali şartlar nedeniyle bir türlü sarı-kırmızılı renklere bağlanamamıştı.



MENAJERİ TEKLİFİ DOĞRULADI

Ancak önümüzdeki sezon İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesinin son senesine girecek olması pazarlıklarda Cim-Bom'un elini güçlendirecek. Senegalli savunmacının menajeri Ediz Balkan da ilgiyi doğruladı. Şu an için net ifadeler kullanmanın zor olduğunu söyleyen Balkan, "Neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.