G.Saray’da rota Banega

SÜPER Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılılar, hedefine yıldız bir oyuncu daha aldı. İstanbul temsilcisi, 2020- 2021 sezonu başında İspanyol ekibi Sevilla'dan Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli Ever Banega'yı istiyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değerinin 5.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.



AL SHABAB'TA MUTSUZ

AL-SHABAB'TA mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncu Banega'nın Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi.