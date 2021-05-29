  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray G.Saray’da rota Banega

G.Saray’da rota Banega

Göztepe’den Alpaslan, Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Al-Shabab Riyad’da oynayan oyuncuyu istiyor

G.Saray’da rota Banega

29.5.2021

SÜPER Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılılar, hedefine yıldız bir oyuncu daha aldı. İstanbul temsilcisi, 2020- 2021 sezonu başında İspanyol ekibi Sevilla'dan Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli Ever Banega'yı istiyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değerinin 5.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

AL SHABAB'TA MUTSUZ
AL-SHABAB'TA mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncu Banega'nın Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Saray’da rota Banega haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.