Galatasaray Joe Aribo’ya kanca attı

Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, İskoçya Ligi şampiyonu Rangers'ın orta saha oyuncusu Joe Aribo'yu istiyor. Futbola İngiltere'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Rangers'ın teknik direktör Steven Gerrard'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Aribo için kulübünün 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

AHMET MUSA ÖNERİLDİ

GALATASARAY'A daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmed Musa önerildi. Suudi Arabistan ekibi Nasr'dan ayrıldıktan sonra 2 aylığına ülkesinin takımlarından Kano Pillars'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için de yeniden harekete geçti. Kaan Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için Sassuolo ile görüşen yönetim, bu konuda da belli bir yol aldı.