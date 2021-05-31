G.Saray’da aday çok

G.Saray'da bir yandan seçim hareketliliği yaşanırken bir yandan da transfer için görüşmeler sürüyor. Sarı-kırmızılıların üç ismi yakın takibe aldığı bildirilirken öncelikli olarak en son Katar ekibi Al Duhail'de forma giyen Benatia için harekete geçtiği öne sürüldü. Başarılı stopere F.Bahçe'nin de ilgisi bilinirken Brezilya'dan UOL daha önce 2017-18 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Lincoln'ü de Galatasaray'ın istediğini yazdı. Haberde sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki 10 numara için Porto, Olympiakos ve AEK ile mücadele içinde olduğunu iddia etti. UOL'a göre sezonu Portekiz'in Santa Clara takımında 1 gol ve 5 asistle bitiren Lincoln'ün bu transferiden Gremio'da kar edecek. İddia edildiği gibi transfer 5 milyon Euro'ya sonuçlanırsa Gremio yüzde 20'sini kasasına koyabilecek. Bu arada sarı kırmızılıların şimdi de Wolfsberger'in ikinci takımında forma giyen Tarik Muharemovic'i takibe aldığı öğrenildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

100 ila 150 bin Euro'luk bir yetiştirme bedeli olan 1.87 boyundaki oyuncuya Salzburg'un da teklif yaptığı öğrenildi. Genç oyuncuyu İtalya ve Almanya'dan bazı kulüplerin istediği de gelen haberler arasında. 28 Şub 2003 doğumlu olan Tarik Muharemovic, stoper mevkisinde forma giyiyor. Sol ayağını son derece etkili kullanan 18 yaşındaki savunma oyuncusu, Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda forma giyiyor.