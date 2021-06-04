Galatasaray’da büyük pazarlık

Galatasaray'ın Boupendza aşkı bitmiyor. Golcüleri Diagne ve Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Hatayspor'da forma giyen Gabonlu futbolcu için kulübüyle pazarlıklara başladı. Hatay temsilcisi, Gabonlu golcü için 8 milyon Euro isterken, Cim- Bom 6 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdi. İstanbul ekibinin bu parayı, Mbaye Diagne'nin satışından elde edilecek gelirle ödemeyi düşündüğü ortaya çıktı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Bu arada 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi, "2 futbolcu kalsın" raporu verdiği ortaya çıktı. Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini ifade eden Fatih Terim, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön elemesini dikkate aldı ve "Futbol takımı 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da yeni sezon için toplansın" tavsiyesinde de bulundu.

CENGİZ: SINIRLAMA ERTELENSİN

Bu arada başkan Mustafa Cengiz, yabancı sınırlamasının ertelenmesini istediklerini belirtti. Cengiz, "En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Önceki gün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz" dedi.