Halil Dervişoğlu 10 milyon Euro

SPOR Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada bitiren Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun bonservisi belli oldu. Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan Brentford, genç oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş'ın da istediği Dervişoğlu, Galatasaray'da 12 maçta 577 dakika süre aldı ve 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Cim-Bom, geçen sezon kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödememiş, Halil Dervişoğlu'na da 3 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceğini borsaya bildirmişti.