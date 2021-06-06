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Haberler Galatasaray Galatasaray’a 2. Mohamed

’a 2. Mohamed

Sarı-kırmızılılar, ekibi ’de oynayan orta saha oyuncusunu istiyor

Galatasaray’a 2. Mohamed

6.6.2021

Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanma çalışmaları son sürat devam ediyor. Transferde gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren sarı-kırmızılılar, orta saha mevkisine sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cim-Bom, 21 yaşındaki Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşine düştü. Mostafa Mohamed'i Mısır'da bulan scout ekibi 21 yaşındaki Romdhane için yönetime olumlu rapor verdi. Yönetimin 21 yaşındaki Mohamed Ali Ben Romdhane'nin transferine onay verdiği ve hemen Esperance ile temasa geçildiği öğrenildi. 4 kez Tunus formasını giyen Ben Romdhane geçen sezon 32 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ÇELEBİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini açıkladı. İstanbul ekibinin 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimli kongresi öncesi başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini bildirdi. Çelebi, hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi. Işın Çelebi'nin bu kararıyla sarıkırmızılı kulüpte aday sayısı 5'e indi.

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