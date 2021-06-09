Galatasaray’dan büyük bomba

GALATASARAY'DA yönetim, takımdan ayrılan Belhanda ve Gedson Fernandes'in yerini doldurmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların Manchester City'le sözleşmesi sona erecek 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandinho'yu istediği belirtildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde Katar ve Çin'den de teklifler alan Sambacı'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Geçen sezon İngiliz devi City'de tam 36 maça çıkan ve hala formda olan Fernandinho için sarı-kırmızılıların 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

MERT ÇETİN'İ İSTİYORLAR

Yönetim ayrıca, sezonu Verona'da geçiren bonservisi Roma'da olan Mert Çetin'i de istiyor. Roma'da Mourinho'nun göreve başlayıp, ayrılacak oyuncular hakkında karar vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara gelebileceği öğrenildi. Mert Çetin, 2019-2020 sezonu öncesi G.Birliği'nden Roma'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gitmişti.