Galatasaray’dan Porteous sürprizi

Galatasaray'da savunma hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarıkırmızılılar, İskoç temsilcisi Hibernian'da oynayan 22 yaşındaki stoper Ryan Porteous'a 1 milyon poundluk teklifte bulundu. İskoç basınına yansıyan haberde G.Saray'ın genç futbolcuyu 1 yıldır takip ettirdiği belirtildi. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan ve İskoçya Milli Takımı'na kadar yükselen Porteous'a Hibernian'dan daha yüksek maaş öneren sarı-kırmızılıların bu transferde avantajlı olduğu belirtildi. C

İM BOM'DA İMZALAR KONUŞTU

Galatasaray, 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine kilitlenirken, kulüpte transfer konusunda ilk adımlar atıldı. Sarıkırmızılılar, Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim ayrıca, sözleşmesi biten 12 futbolcunun arasında yer alan Ömer Bayram, 3 yıl daha Galatasaray formasını giymeye devam edecek. Geçtiğimiz sezon yıllık 400 bin Euro'ya oynayan 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda ise 6 milyon TL alacak.