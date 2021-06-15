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Haberler Galatasaray Aslan sezonu açtı

Aslan sezonu açtı

Aslan sezonu açtı

15.6.2021

G.SARAY yeni sezon hazırlıklarına antrenör Selçuk İnan yönetiminde Florya'da başladı. Takımın yeni transferleri Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara da sezonun ilk idmanında yer aldı. İlk antrenman öncesi Galatasaray'da genç oyuncular, sağlık kontrolünden geçti. Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş, hastanede çeşitli testlere tabi tutuldu.

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