Aslan ve Sivas’ın rakipleri belli oluyor

G.SARAY ve Sivas'ın Avrupa'daki ön eleme turlarındaki rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimlerinin ardından belli olacak. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turunda dahil olacak Aslan'ın rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde 13.00'te yapılacak kura ile belirlenecek. Kura çekimine 26 takım katılacak. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu", 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer alacak. "Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine girecek G.Saray, yalnızca İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan S.Prag üçlüsünden biriyle eşleşebilecek. Sivas'ın 2. ön eleme turundaki rakibi ise 14.30'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak.