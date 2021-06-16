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Haberler Galatasaray Bizi üzen transfer Falcao

Bizi üzen transfer

Bizi üzen transfer Falcao

16.6.2021

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, Falcao transferi ile ilgili "Bizi üzen transfer Falcao, açık ve net. Falcao'ya kim 'hayır' diyebilir? Bugün önüme gelse daha sıkı pazarlık yapardım" dedi. Cengiz'in Beşiktaş'a göndermede bulunarak "Ben hakkıyla şerefiyle yapıyorum dersen diğerleri haksız şerefsiz anlamı çıkar. Yapmayın. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Keşke teşvik ve primin şike sayılması kaldırılmasaydı. Ben bir şey yap- tınız demiyorum. Ama kuşkularımız var. Bunu aklayın" sözleri dikkat çekti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI
G.SARAY'IN Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Falcao'nun bu nedenle sezon açılışına katılmadığı aktarıldı.

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