Vidal savaşı

Ezeli rakipler G.Saray ve Beşiktaş, İtalyan ekibi İnter'in 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Arturo Vidal için karşı karşıya geldi. FC Inter News'e göre, 'Kral Artur' lakaplı Vidal'ın menajeri Fernando Felicevich, 34 yaşındaki oyuncu için Türk takımlarının devrede olduğunu belirtti. Şili basını da gelişmeleri doğrularken futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefi nedeniyle tekliflere sıcak bakmadığını öne sürdü.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Kulübü ile 2022 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için inadını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin bu transferi sonlandırmak için yoğun çaba harcadığı konuşuluyor. Geçen sezon İnter ile 23 lig maçına çıkan oyuncu bu maçların 14'ünde 11'de görev yaparken 1 gol atıp, 1 asist yaptı.