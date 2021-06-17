Aslan’ın rakibi PSV

Geçen sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti.

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20 veya 21 Temmuz'da Hollanda'da, rövanş müsabakası ise 27 ya da 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. İkinci ön eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü ön eleme turuna, sonrasında Play-Off turuna, ardından da Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

STATTA 25 BİN TARAFTAR OLACAK

PSV Eindhoven, geçen sezon Hollanda Ligi Eredivisie'yi 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. PSV'de oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızıbeyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor. Hollanda'da oynanacak maçı 25 bin kişinin izleyeceği belirtildi.

MARTİN ERLİC VE MERT GÜNDEMDE

TRANSFERİN hızlı takımı Galatasaray'ın Martin Erlic ve Mert Çetin'le ilgilendiği açıklandı. Serie A ekibi Spezia'nın 23 yaşındaki stoperi Erlic için kulübü 12 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Verona'dan ayrılan Çetin için ise Verona Başkanı Maurizio Setti, 7 milyon Euro istiyor. İki oyuncu için pazarlıklar sürüyor