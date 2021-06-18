Yarmolenko Aslan oluyor

G.Saray yönetimi, bir transferi daha bitirmek üzere. Dış transferde Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak İngiliz temsilcisi West Ham United'da oynayan yıldız oyuncu Andriy Yarmolenko'nun transferinde son aşamaya geldi. Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna forması giyen ve Hollanda'ya karşı hafızalardan silinmeyecek bir gole imza atan Andriy Yarmolenko için İngiliz kulübü West Ham da transfere yeşil ışık yaktı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İki kulüp arasında yürütülen sıkı pazarlıklarda artık sona gelindiği, transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı öğrenildi. 32 yaşındaki Andriy Yarmolenko'nun İngiltere Ligi ekibi West Ham ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor. Başarılı hücum oyuncusu 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a, 2018'de de 20 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olmuştu.