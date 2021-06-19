  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Galatasaray’da seçim günü

Galatasaray’da seçim günü

Sarı-kırmızılı ekipte, mevcut başkan ’in aday olmadığı kongrede 3 yıllığına yeni başkan seçilecek. , , , ve İbrahim Özdemir yarışacak.

Galatasaray’da seçim günü

19.6.2021

Galatasaray'da yeni başkan bugün belli oluyor. Mevcut kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 3.5 yıl süren görevini resmen bırakacak. Cengiz'in aday olmadığı seçimde 5 isim başkan olmak için yarışacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Seçimde Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, Burak Elmas ve İbrahim Özdemir başkanlık için üyelerden oy isteyecek. Genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak. Üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

MUSTAFA CENGİZ'DEN MÜJDE
Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz dün büyük bir müjde verdi. Cengiz, "Bugün itibariyle daha 1 yılımız olmasına rağmen Finansal Fair-Play'den çıkış yaptık. UEFA sağ olsun bizi çok iyi dinledi. 2+1 ceza alacakken, 4 yıl yapılandırma yaptık. CAS'a gittik, onu da kazandık" dedi.

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ
ASİL: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, R. Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
YEDEK: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, H. Cem Burnaz, T. Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ
ASİL: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.
YEDEK: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ
ASİL: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, H. Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, C. Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Aldanmaz.
YEDEK: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİ
ASİL: A. Polat Bengiserp, M. Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, B. Emre Zorlu, Ş. Köksal Ünlü, M. Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Gün.
YEDEK: İ. Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, M. Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ
ASİL: Ö. Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, M. Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.
YEDEK: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray’da seçim günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.