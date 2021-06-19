Galatasaray’da seçim günü

Galatasaray'da yeni başkan bugün belli oluyor. Mevcut kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 3.5 yıl süren görevini resmen bırakacak. Cengiz'in aday olmadığı seçimde 5 isim başkan olmak için yarışacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Seçimde Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, Burak Elmas ve İbrahim Özdemir başkanlık için üyelerden oy isteyecek. Genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak. Üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

MUSTAFA CENGİZ'DEN MÜJDE

Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz dün büyük bir müjde verdi. Cengiz, "Bugün itibariyle daha 1 yılımız olmasına rağmen Finansal Fair-Play'den çıkış yaptık. UEFA sağ olsun bizi çok iyi dinledi. 2+1 ceza alacakken, 4 yıl yapılandırma yaptık. CAS'a gittik, onu da kazandık" dedi.



METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

ASİL: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, R. Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

YEDEK: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, H. Cem Burnaz, T. Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.



İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

ASİL: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

YEDEK: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz



EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

ASİL: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, H. Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, C. Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Aldanmaz.

YEDEK: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.



BURAK ELMAS'IN LİSTESİ

ASİL: A. Polat Bengiserp, M. Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, B. Emre Zorlu, Ş. Köksal Ünlü, M. Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Gün.

YEDEK: İ. Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, M. Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.



YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ

ASİL: Ö. Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, M. Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

YEDEK: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu