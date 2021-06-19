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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu

'ın 38. başkanı oldu

Kulübünün olağan genel kurulu tamamlanırken, rakiplerine üstünlük kuran kulüpte başkanlık koltuğuna oturan 38. isim oldu

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu
AA

19.06.2021, 23:35

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede rakipleri Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan'ın üstünlük sağlayan Elmas, 38. başkan olarak tarihe geçti.

Burak Elmas, kulüp tarihinin 37. başkanı unvanına sahip Mustafa Cengiz'den koltuğu devralacak.

BURAK ELMAS KİMDİR?

İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı.

İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde bulunan ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çalışma hayatında görev aldığı şirketleri üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı. Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Burak Elmas, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de de görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas, İngilizce ve Almanca biliyor.

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 116 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şöyle:

Dönem

Başkan

1905-18, 1925

Ali Sami Yen

1919-22, 1934

Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52

Yusuf Ziya Öniş

1925

Ali Haydar Şekip

1926

Ahmet Robenson

1927

Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29

Necmettin Sadak

1929-30

Abidin Daver

1930-31, 1933

Ahmet Kara

1931-32

Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34

Ali Haydar Barşal

1933

Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36

Ethem Menemencioğlu

1936-37

Saim Gogen

1937-39, 1944

Sedat Ziya Kantoğlu

1939

Nizan Nuri

1939

Adnan Akıska

1940-42

Tevfik Ali Çınar

1942-43

Osman Dardağan

1944-46

Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68

Suphi Batur

1953, 1962-64

Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62

Refik Selimoğlu

1957-59

Sadık Giz

1969-73, 1975-79

Selahattin Beyazıt

1973-75

Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86

Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90

Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96

Alp Yalman

1996-2001

Faruk Süren

2001-2002

Mehmet Cansun

2002-2008

Özhan Canaydın

2008-2011

Adnan Polat

2011-2014

Ünal Aysal

2014-2015

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2015-2018

 Dursun Özbek

2018-2021

 Mustafa Cengiz

2021-...

 Burak Elmas

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