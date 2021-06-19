Van Aanholt’dan Aslan’a iyi haber

Sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'a, daha önce gündemine gelen Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'dan müjdeli haber geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan yıldız oyuncu Patrick van Aanholt, kontrat bitiminin ardından takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Marcelo Saracchi'nin ayrılışının ardından savunmanın soluna yeni bir isim arayan sarı-kırmızılılar, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'nın kadrosunda bulunan deneyimli oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Yıldız futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig, İtalya ve İspanya'daki kulüplerden de ilgi olduğu belirtildi. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 22 maçta oynadı.