Galatasaray “Elmas” dedi

Galatasaray dün tarihi seçimde 38. başkanını seçti. Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, pandemi nedeniyle aylardır ertelenen kongre, dün yapılırken seçimde Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir ipi göğüslemek için yarıştı. İlk 10 sandığın açılmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu'nun 237 oy gerisinde yarışı 2. sırada götüren Burak Elmas, 11. sandıktan itibaren en çok oyu alan isim oldu.

28. sandıkta öne geçen ve Galatasaray tarihine geçen seçimde kazanan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Burak Elmas 1541 oy alarak 1500 oy alan Eşref Hamacıoğlu'nu geride bıraktı. Diğer adayların aldığı oylar şu şekilde: Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 679 ve İbrahim Özdemir 92. Rakiplerinden Hamamcıoğlu ile sarıldıktan sonra kürsüye çıkan Elmas şu ifadeleri kullandı: "Yarından tezi yok artık birlik olup önümüzdeki sorunları halletmek için tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız ve birlikte çok şey başaracağız. Hepiniz iyi ki varsınız. Yaşasın Galatasaray!"

İŞTE YENİ YÖNETİM LİSTESİ

ASİL: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

YEDEK: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

ELMAS SEÇİLDİ, TERİM AÇIKLANACAK

GALATASARAY'DA yeni başkanın Burak Elmas olmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in geleceği merak konusu oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 31 Mayıs'ta biten sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılmıştı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık seçiminden önce yaptığı açıklamada, "Bazen 'Fatih Terim ile çalışacak mısınız?' sorusu soruluyor. Bizim kararımız çok net, teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas ve Terim'in önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve görüşmenin ardından tecrübeli hocanın imza atacağı iddia edildi.

SEÇİMDE GERGİNLİK YASANDI

GALATASARA'IN Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Bir üyenin, seçim heyetinde görev yapan bir kadın üyeye hakaret etmesinin ardından ortalık karıştı. Koridorlara taşan olay, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdirildi.