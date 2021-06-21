Burak Elmas geldi terim döndü

Galatasaray'da nefesleri kesen seçim yarışında ipi son sandıklarda göğüsleyerek sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olan Burak Elmas göreve gelir gelmez kolları sıvadı. Elmas, ilk iş olarak tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'e yeniden görevi teslim etti. G.Saray'ın yeni başkanı dün yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, sabah takımın başında olacak. Evimiz Florya'da idmanlara başlayacak, Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" dedi. Yeni yönetim jet hızıyla transfer konusu da bugün masaya yatıracak.

YENİ KADRO ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Başkan Burak Elmas'ın, 21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı nedeniyle yeni kadronun iskeletini oluşturmak istediği bu nedenle Terim'in listesindeki isimlerle masaya oturacağı kaydedildi. Elmas ve ekibi, belirlediği yol haritasında önceliği yerli

yıldızlara verecek. Sarı-kırmızılılar Göztepe'den Halil Akbunar ile Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan dışında Keçiörengücü'nün sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile Bursaspor'un golcüsü Batuhan Kör'ü de kadrosuna katmaya çalışacak. Yabancı transferinde de birçok aday bulunuyor. Stopere V.Sarsfield ile sözleşme-si bitecek Luis Abram'ın transfer edil-mesinin yüksek olduğu bilinirken Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat, Boca Juniors'tan ayrılmak üzere olan Jorman Campuza-no, S.Trnava takımından 19 yaşındaki Saymon Cabral'ın da gelmeye yakın olduğu kaydedildi.



SES GETİREN ZAFER

G.Saray camiası İnan Kıraç'ın işaret ettiği Hamamcıoğlu'nu sandıkta geçen Burak Elmas'ın başarısını konuşuyor.



GALATASARAY'DA Burak Elmas'ın başkan olması sarı-kırmızılı kulüpte büyük ses getirdi. Mustafa Cengiz görevini sürdürürken yönetimin olağan genel kurulda, idari açıdan ibra edilmemesi sonrası kulübün arka planındaki etkili ismi İnan Kıraç'ın "Liselileri yok sayan sonuçlarına katlanır" şeklinde sözleri ve başkanlık için Eşref Hamamcıoğlu'nu işaret etmesiyle camiada büyük hareketlilik yaşanmıştı. Hamamcıoğlu'nun divan kurulu başkanlığına aday olmamasının başkanlık ile ilgili atılımda bulunacağı şeklinde yorumlanmış ve bir süre sonra da adaylığını açıklamıştı. Liselilerin önderi olarak gösterilen Kıraç'ın da desteğiyle harekete geçen Eşref Hamamcıoğlu liste çalışmalarına başlarken karşısındaki diğer dört adayla birlikte çetin bir yarışın içerisine girdi. Önceki gün gerçekleşen seçimde sandıkların peş peşe açılmasıyla başkanlığa çok yaklaşan Hamamcıoğlu'nun umutları 28. sandığa kadar sürdü. Diğer adayların erken havlu attığı seçim Burak Elmas'ın son sandıklarda önde çıkmasıyla bambaşka bir hal aldı ve İnan Kıraç'ın destek verdiği Eşref Hamamcıoğlu yarışı ikinci sırada tamamladı. Yöneticilik yaptığı dönemlerde 4 şampiyonluk ve UEFA şampiyonluğu yaşayan yeni Başkan Elmas'ın projeleri ve koyacağı katkı çok merak ediliyor.