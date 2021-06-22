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Haberler Galatasaray Fatih Terim Florya’da

Florya’da

Fatih Terim Florya’da

22.6.2021

G.SARAY'DA Mayıs ayının sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından dün antrenmana çıktı, Florya'da öğrencileriyle yeniden buluştu. Tesislerde çalışanlarıyla tek tek tokalaşan Fatih Terim, "İyiyiz, çok iyiyiz. Allah'a şükür. Hepimizi hayırlı olsun" dedi. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'e idman öncesi yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş bir rapor sundu. Saha içinde yapılan kısa toplantının ardından görevine kaldığı yerden devam eden Fatih Terim'i futbolcular alkışlayarak karşıladı.

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