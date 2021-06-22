Galatasaray’a seçim hediyesi

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, kulübe seçim hediyesi olarak yıldız bir futbolcu alacak. Göreve gelir gelmez teknik direktör Fatih Terim ile yeniden anlaşan Burak Elmas, Roma'dan ayrılacak Javier Pastore'nin peşine düştü. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Mourinho'nun kadroda düşünmediği 32 yaşındaki orta saha için harekete geçen yeni yönetim, transferi bitirmeye çalışacak. 2018 yılında Fransız devi PSG'den Roma'ya 24.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Javier Pastore, geçen yıl Ağustos ayında sakatlanarak yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, geçen sezon Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun bonservisini almak için harekete geçti.



HENRY ONYEKURU DA ÇOK İSTİYOR

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in göz bebeği olan Henry Onyekuru için Burak Elmas yönetimindeki yönetimin Fransız temsilcisiyle pazarlıkları başladığı ifade edildi.