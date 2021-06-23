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Haberler Galatasaray Elmas resmen başkan

Elmas resmen başkan

Elmas resmen başkan

23.6.2021

G.SARAY'IN geçen cumartesi yaptığı seçimli olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas ve ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, "Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor.Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
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