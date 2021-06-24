Galatasaray’a Hollandalı stoper

Galatasaray'da yeni başkan ve teknik direktörün belli olmasından sonra ibre tamamen transfere döndü. Yeni sezon için şampiyon olabilecek bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in raporu doğrultusunda stoperi Luyindama'yı satış listesine koydu. Kongolu savunmacıya en ciddi teklif Rus ekibi Spartak Moskova'dan geldi. 25 yaşındaki stoper için Rus-lar ilk etapta 5 milyon Euro'luk bir rakam önerdi. İstanbul ekibinin ise 8.5 milyon Euro istediği öğrenildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Luyindama'yı Rusya'ya gönderecek G.Saray, Kongolu'nun yerine aradı-ğı ismi Hollanda'da buldu. Yönetim, Vitesse'de forma giyen Riechedly Bazoer'i gündemine aldı. Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stoperi kulübü satmak isterken, menajerler ara-cılığıyla sarı-kırmızılılara önerilen Hol-landalı yıldız için Galatasaray, 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
BELHANDA DÖNEBİLİR
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon mart ayında eski yönetim tarafından sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın sarı-kırmızılılara döneceği iddia edildi. Faslı yıldızın Fatih Terim'den haber beklediği belirtildi. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri William D'Avila da Belhanda'nın G.Saray'a dönüşü hakkında 'Her şey mümkün" ifadesini kullandı.
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