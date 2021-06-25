Berghuis çok yakın

Galatasaray, Fatih Terim'in yeniden göreve başlamasıyla transfer harekatına hız verdi. Sarı-kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas ve yönetimi, Terim'in raporu doğrultusunda gündemine Hollanda ekibi Feyenoord'da oynayan Steven Berghuis'i aldı. 30 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirecek Galatasaraylı yöneticiler, Hollanda Milli Takımı ile Euro 2020'de olan oyuncuya teklif yapacak. Feyenoord ile sözleşmesinin son yılına giren ve 4 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan kanat oyuncusu yıllık 1 milyon Euro kazanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebileceği bir takımda görev almak isteyen yıldız futbolcu kararını Avrupa Şampiyonası'ndan sonra verecek. Berghuis için Ajax ve Wolfsburg'un yanı sıra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PSV'nin de ilgisi bulunuyor.