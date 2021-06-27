Aslan 10’u istiyor

Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması için atılacak adımlar belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV maçı öncesi kadrosunu Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Onyekuru ve Kaan Ayhan gibi isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, rotasını 10 numara transferine çevirdi. Yönetim, geçen sezon da transfer listesinde yer alan Gaston Ramirez'i tekrar gündemine aldı. Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

TRABZONSPOR DA PEŞİNDE

Trabzonspor'un da transfer adayları arasında yer alan Uruguaylı yıldızı rakibine kaptırmak istemeyen Cimbom, tüm imkanları zorlayacak. Sarı-kırmızılıların yıllık 2.5 milyon Euro ve imza parası olarak da 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı belirtilirken, oyuncunun bu teklife olumlu bakabileceği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Ramirez, 2017 yılında 6.3 milyon Euro'ya Sampdoria'ya transfer olmuştu.



HÜCUMA GENÇ FORVET

Transferde gelecek vaat eden potansiyelli isimlere önem veren Galatasaray, 19 yaşındaki santrfor Eren Dinkçi'yi gündemine aldı. Werder Bremen 2. takımında forma giyen Eren, geçen sezon A takımda da görev aldı.