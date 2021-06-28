Galatasaray yıldızını buldu

GALATASARAY'DA Paulinho heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı Jose Paulinho ile presipte anlaşma sağladı. Yönetim yıldız futbolcu ile son yapılan görüşmede, 3 milyon Euro teklif ederken, 32 yaşındaki Sambacı'nın 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Çin'deki vize sorunu nedeniyle sözleşmesini fesheden ve şu an boşta olan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'ın gönderdiği temsilcilerle el sıkıştığı ve resmi anlaşmanın artık çok yakın olduğu belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelerek, resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Paulinho, Guangzhou FC formasını 176 kez giyerken, 75 gol attı, 29 asist yaptı.