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Haberler Galatasaray Dorukhan atağı

Dorukhan atağı

, ezeli rakibi ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz için devreye girdi.

Dorukhan atağı

29.6.2021

GALATASARAY, gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak 8+6 yabancı kuralından dolayı yerli futbolculara yönelen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz transferlerinde mutlu sona ulaşırken, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü de gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in orta saha rotasyonu için düşündüğü milli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapan yönetimin, "Dorukhan için yurt dışından bir kulüple anlaşmadıysanız, biz Dorukhan için yıllık 1.5 milyon Euro vermeye hazırız" dediği öğrenildi. Transferde önceliğinin Avrupa ve özellikle de İspanya Ligi olduğu bilinen 25 yaşındaki oyuncunun Fatih Terim ile çalışma şansının olduğu için Galatasaray'ı da tercih edebileceği belirtiliyor.

YILDIZ FUTBOLCU 71 MAÇTA OYNADI
GÜNCEL piyasa değeri 4.7 milyon Euro olan Dorukhan, Beşiktaş formasıyla 3 sezonda 71 maça çıkarken, 3 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.


ARDA TURAN VE EMRE TAMAM
GALATASARAY, Arda Turan ve Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalıyor. Sarı kırmızılılar, 34 yaşındaki Arda Turan ile 1+1 yıllık yeni sözleşme yapacak. Arda'nın yıllık 7 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Emre Akbaba ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacak yönetim, 28 yaşındaki oyuncuya da 7-8 milyon TL aralığında bir ücret ödeyecek.

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