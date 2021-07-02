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Haberler Galatasaray Aslan, Harroui’nin peşinde

Aslan, Harroui’nin peşinde

Sarı-kırmızılı yönetim, forması giyen 23 yaşındaki Hollandalı futbolcunun bonservisi için 3 milyon Euro’luk bir teklif vermeye hazırlanıyor.

Aslan, Harroui’nin peşinde

2.7.2021

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa gözünü diken Galatasaray, orta saha takviyesine yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'da forma giyen Abdou Harroui'ye talip oldu. Orta sahayı 23 yaşındaki Harraoui ile güçlendirmek isteyen G.Saray, yıldız oyuncu için kulübüne 3 milyon Euro'luk bir teklif vereceği iddia edildi. Galatasaray, Harroui'yi en kısa sürede kadrosuna kazandırmayı hedefliyor. Hollanda'da Alphense ekibinde yetişen 23 yaşındaki futbolcu, Sparta Rotterdam ekibinin altyapısına transfer oldu. 2018'de profesyonel olan Harroiu, Hollanda U-20 ve U-21 ekiplerinde 15 maça çıktı.

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