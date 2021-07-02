Aslan, Harroui’nin peşinde

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa gözünü diken Galatasaray, orta saha takviyesine yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'da forma giyen Abdou Harroui'ye talip oldu. Orta sahayı 23 yaşındaki Harraoui ile güçlendirmek isteyen G.Saray, yıldız oyuncu için kulübüne 3 milyon Euro'luk bir teklif vereceği iddia edildi. Galatasaray, Harroui'yi en kısa sürede kadrosuna kazandırmayı hedefliyor. Hollanda'da Alphense ekibinde yetişen 23 yaşındaki futbolcu, Sparta Rotterdam ekibinin altyapısına transfer oldu. 2018'de profesyonel olan Harroiu, Hollanda U-20 ve U-21 ekiplerinde 15 maça çıktı.