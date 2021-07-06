Galatasaray’da Cano sesleri

YENİ sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet bölgesinde Falcao'nun sık sık sakatlandığı için Mohamed'e alternatif bir golcü oyuncu için harekete geçen sarı kırmızılılar, Brezilya'da Vasco da Gama'da forma giyen 33 yaşındaki golcü oyuncu German Cano ile ilgilenmeye başladı. Kolombiya basını da, German Cano'nun sarı-kırmızılıların listesinde olduğunu yazdı. Sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek Arjantinli oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Cimbom, kulübü Vasco da Gama'yı ikna etmeye çalışıyor. Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Aoyuncu, Lanus, Nacional, Medellin, Pachuca Leon gibi takımlarda forma giydi. German Cano kariyerinde 353 maça çıktı, 164 gole imza atarken 23 de asist yaptı.