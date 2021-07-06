MARCAO'NUN takımdan ayrılma ihtimaline karşın stoper arayışlarını sürdü-ren Galatasaray'ın Porte-kiz'in alt sıra takımların-dan Belenenses'de forma giyen sol ayaklı sto-per Tomas Ribei-ro'ya teklif yap-tığı iddia edildi. Portekizli sto-per geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta forma giyerken 1 gol kay-det-ti.
Marcao giderse Riberio gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.