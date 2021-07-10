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Haberler Galatasaray Aslan’dan jet yanıt

Aslan’dan jet yanıt

Kulüp, A Teknik Direktörü ’e Taylan için cevap verdi

Aslan’dan jet yanıt

10.7.2021

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili yaptığı eleştirilere Galatasaray'dan jet yanıt geldi. Açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik. Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmıştır. Kaldı ki oyuncumuz bu süreci Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır" denildi.

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