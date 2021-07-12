Galatasaray sol virajda

Alioski, Moreno, Rui ve Augustinsson listede, Aanholt’un menajeri ise İstanbul’a çağrıldı.

ŞAMPİYONLAR Ligi ön elemesinde 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven maçları için geri sayıma geçen Galatasaray'da sol bek harekatı başladı. Sarıkırmızılılarda kadroda Ömer Bayram ve Emre Taşdemir dışında sol bek olmazken yabancı isimler üzerinde çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla takviye istediği bu bölge için öne çıkan adayların menajerleri veya kulüpleri ile temaslar sürüyor. Bonservisleri ellerinde olan Patrick van Aanholt ile Alioski, Real Betis'te oynayan Alex Moreno, Napoli forması giyen Mario Rui ve Werder Bremenli oyuncu Ludwig Augustinsson listede öne çıkan isimler olurken İtalya basınından dikkat çeken bir haber geldi. İtalyan medyasında Patrick van Aanholt'un menajerinin Galatasaray için Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. Öte yandan G.Saray'ın 21 Temmuz'daki PSV Eindhoven maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.