Alioski tamam

Galatasaray, dış transferde savunma takviyesi için mutlu sona ulaştı. Sol bek bölgesi için daha önce Alex Moreno, Patrick Van Aanholt ve Laywin Kurzawa ile görüşen ve bir sonuç alamayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu buldu. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Leeds United ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile her konuda anlaştı.

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Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen İstanbul ekibi, daha önce yıllık 2.5 milyon Euro talep eden Alioski'nin rakamı 2.2 milyon Euro'ya çekmesi üzerine başarılı sol bek ile söz kesti. Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Alioski, geçen sezon 2 kez fileleri havalandırırken 3 de gol pası verdi.



DORUKHAN SÜRPRİZİ

GALATASARAY, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'e de kanca attı. Menajeri Ahmet Bulut'un verdiği tüm sözlere rağmen İspanya ve Fransa'dan istediği teklifi getiremediği Dorukhan'la bizzat Terim'in görüştüğü öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı 25 yaşındaki oyuncuyu arayarak, "Avrupa'dan istediğin teklifleri alamadığını duydum. Eğer beklentilerini karşılayacak bir durum oluşmazsa kapımız sana her zaman açık" dedi. Dorukhan da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye bir sözünün olduğunu ve Türkiye'de sadece siyah-beyazlı formayı giyeceğini Terim'e iletti. Terim ise "Kararına saygılıyım ama bizim de bir teklifimiz olacak" dediği ifade edildi. Dorukhan'ın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



TERİM'DEN HAKAN'A ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlun'a methi-yeler dizdi. Çalhanoğlu'nun Inter'e transferini yorumla-yan tecrübeli tek-nik adam, Inter'in Hakan Çalhanoğlu transferinin yerinde bir karar olduğunu belirtti. Terim, "Bir Milan takımından diğerine gitmesine şaşırmadım. Hakan, Inter'e giderek zirvede kalmak istedi ve kendi kaderini ken-disi belirledi. Hakan, İtalya'da oyununu çok geliştirdi ve taktiksel seviye atladı. Chris-tian Eriksen'in yerini en iyi şekilde doldur-du" diye konuştu