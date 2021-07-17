Beşiktaş’tan Lopes atağı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, İspanyol ekibi Sevilla forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Rony Lopes ile ilgilendiği açıklandı. Kara Kartal, Galatasaray'ın da gündemine giren Rony Lopes'in transferini bitirmek için görüşmelerini sıklaştırdı. İstanbul ekibinin İspanyol temsilcisinden yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık istediği gelen haberler arasında. Transferin önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'ın transferininin bir türlü bitmemesi üzerine isyan bayrağı açtı.

BELİRSİZLİK KALKMALI

Sergen Yalçın'ın geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve gösterdiği performansla kazanılan çifte şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal konusunda belirsizliğin bir an önce ortadan kalkmasını istedi.



YÖNETİM BÖLÜNDÜ

Beşiktaş'ın golcü adayları arasında yer alan Diego Costa, yıllık 4 milyon Euro ücret talebinde bulunurken, yönetim ise sundukları mevcut teklifin Costa'nın talepleri doğrultunda artırılıp artırılmaması noktasında kararsızlık yaşıyor. Negredo ve Guiza gibi İspanyollar'ın Türkiye'de başarılı olmadığını savunan bir kısım yönetici, Diego Costa için fiyat artırılmasına karşı çıkıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de beklenen indirim gelmeden bu yüzden masaya oturmaya yanaşmadığı ifade edildi.