G.Saray’dan Zaza hamlesi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kolombiyalı golcü Falcao'dan bir türlü verim alamayan, Diagne'yi ise kadroda düşünmeyen yönetim, Torino'nun forveti Simone Zaza'ya bir kez daha kanca attı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun devre arasında da gündemine gelen 30 yaşındaki forvet için bu kez kesenin ağzının açıldığı belirtildi. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunulduğu ve Zaza'dan cevap beklendiği öğrenildi. Kariyerinde daha önce Juve Stabia, Sampdoria, Viareggio, Ascoli, Juventus, Sassuolo, West Ham ve Valencia gibi takımların formalarını giyen Zaza'nın sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Bu sezon Torino formasıyla toplam 29 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu Simone Zaza, 6 gol atmayı başardı.

LAYVİN KURZAWA OLMADI

Bu arada Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'le Layvin Kurzawa transferi konusunda görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi. İki kulüp, oyuncunun transferi konusunda sözlü mutabakata varsa da Fransız yıldızın Premier Lig'de oynamak istediği bildirildi.



ASLAN'DA İKİ VAKA

GALATASARAY Kulübü, bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncuların karantina ve tedavi sürecinin başladığı söylendi.



FERNANDES TAMAM GİBİ

Göreve geldiği ilk günden itibaren bir çok sorunla boğuşmasına rağmen transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Galatasaray'da başkan Burak Elmas, önümüzdeki hafta içinde imzaları attıracak. Sarı-kırmızılılar geçen sezon da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile aradaki sorunları halletti. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro olarak belirlediği ancak iki tarafın 10 milyon Euro'da anlaştığı ifade edildi.



OĞULCAN SANCISI

GALATASARAY'DA Oğulcan Çağlayan şoku yaşanı-yor. Geçen sezon Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan kad-rosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın transferi ile ilgili dava devam ederken, TFF'den sarı-kırmızılı takım için kötü haber geldi. Lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları PSV müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, "TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen bu hak-sız ve hukuka aykırı karara karşı adli yargı yoluna gidile-rek itiraz hakkımız kullanılmıştır. Bu kararın hukuksuz ve iyi niyetten uzak olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.