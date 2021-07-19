Elmas, 1 ayını değerlendirecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün saat 17.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda görevdeki ilk bir ayını değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Elmas'ın sarı-kırmızıların transfer çalışmaları hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. Sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim'i tekrar takımın başına getiren Burak Elmas, PSV Eindhoven maçı öncesi Galatasaray'ın hedeflerinin yanı sıra takıma yapılacak takviyeler ve takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da açıklama yapacak. Takımın yol haritasını çizecek.

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