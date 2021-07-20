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Haberler Galatasaray Ghezzal ile görüşüyoruz

Ghezzal ile görüşüyoruz

“İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz” diyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Oğulcan ile ilgili TFF’ye çattı ve “Kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır” dedi.

Ghezzal ile görüşüyoruz

20.7.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görevindeki ilk bir ayını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekonomik ve mali konuları değerlendiren Elmas, son günlerde gündemin ilk sıralarında yer alan geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Rachid Ghezzal ile ilgili açıklamalar yaptı. Ghezzal ile görüştüklerini açıklayan Elmas, "Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Her takım, arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir, bu rekabetin gereğidir" dedi.

GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI
Elmas, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'in transferinin gecikmesi konusuna da değindi. Galatasaray Başkanı, "Türkiye'den bir büyük kulübümüzün Gedson Fernandes için Benfica'ya ödeyemeyeceğini düşündüğümüz yüksek bir teklifi oldu. Centilmenlik iki taraflı olur, arzu edenler davranışıyla bunu göstermeli." ifadelerini kullandı.

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