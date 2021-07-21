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Haberler Galatasaray Başkan Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi

Başkan Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi

21.07.2021, 17:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı

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