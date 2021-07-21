Başkan Erdoğan, Galatasaray'a başarı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmelerde, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'a başarılar diledi.

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı