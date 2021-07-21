Galatasaray sahne alıyor

Galatasaray sezonu Avrupa kupasıyla açıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile bugün saat 22.00'de Philips Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç Tv 8'den canlı olarak yayınlanacak. Hollanda ekibi, 23 bin 500 bilet satışa çıkardığını ve tamamın satıldığını açıkladı. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçın rövanşı 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. İki takım arasında mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

CİM-BOM'DA 7 EKSİK

PSV ile Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 kez Hollanda ekibi sahadan galip ayrıldı. Aslan'ın 6 golüne, PSV 10 golle karşılık verdi. Galatasaray turu geçmesi halinde üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İstanbul ekibi, 7 futbolcusunu Hollanda'ya götürmedi. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı, lisans sıkıntısı yaşayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede olmayan Diagne'nin dışında Emre Akbaba, Yedlin, Omar ve Jimmy Durmaz'ı İstanbul'da bıraktı.





İSTANBUL'DA BIRAKTI

Terim ile Avrupa'da 82. sınav Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 81 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda deyimli teknik adam Fatih Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 32 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 110 gol attı. İstanbul temsilcisi kalesinde ise 119 gole engel olamadı. Aslan'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.



Avrupa'da 289. maç G.Saray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 288 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 112 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cim-Bom, rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 431 gol gördü. PSV maçında gözler kaleci Muslera'da olacak.



Tanıdık isimler Hollanda ekibi PSV Eindhoven'i Alman teknik direktör Roger Schmidt çalıştırıyor. PSV'de bir tane tanıdık isim bulunuyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu Armindo Bruma kadroda yer alıyor. Almanların yıldız futbolcusu Mario Götze, İsrailli golcü Eran Zahavi de takımda dikkat çekici isimler olarak yer alıyor.